HVL》東山逆轉封后 教頭淚憶復仇記

台中東山高中逆轉拿下女子組冠軍。（記者黃耀徵攝）

擊敗中山工商 校史第3冠

〔記者林岳甫／台北報導〕本屆高中排球聯賽（HVL）昨進入最高潮，台北體育館擠爆觀戰人潮，不敗之師台中市東山高中，在女子組冠軍戰先失2局後，最後以24：26、21：25、25：22、25：16、18：16逆轉打敗衛冕軍高雄市中山工商，報了上屆輸球一箭之仇，並奪校史第三座冠軍盃。

東山昨陷入0：2絕對劣勢時，教頭康金塗提醒子弟兵要平常心看待，他表示：「其實我當下也很慌張，但球員沒有放棄比賽，還展現難能可貴的團隊精神，是她們自己爭氣，才有這座冠軍，這場比賽對大家來說，會是個很棒的人生經驗。」

東山在101、102學年完成二連霸，隨後卻連兩屆屈居亞軍，尤其上屆冠軍戰，遭中山工商逆轉，痛失后座；康金塗昨回想起這段往事，仍激動落淚地表示：「我去年根本走不出失利陰霾，整天都關在家裡頭，直到3天後才稍稍平復，也開始做足功課，要帶領球員重返榮耀。」

東山高三生、隊長黃瀞萱在高一、高二，皆眼睜睜看著球隊痛失江山，如今總算收下最棒的畢業禮物，她感性地表示：「謝謝教練3年的指導，我們也把冠軍拿回來送他了。」

另外，內湖高中昨以3：0擊退景美女中，連兩年摘下季軍。