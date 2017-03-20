中職》「富」爸爸加薪 球員揪感心

高國輝表示，今年要更以身作則，幫球隊再拿冠軍。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕富邦悍將全隊薪資最高為2年複數年合約、今年薪資75萬的「神全」林益全，他表示，感謝富邦球團的肯定，今年目標再嚐一次冠軍滋味。「薪」情篤定後，神全昨晚對中信的熱身賽果然就敲出陽春彈。

林益全說，談薪階段全權交給經紀公司和妻子，自己則專注球場，感謝球團對他的肯定，現階段目標就是盡最大的能力，表現給球團看，希望今年達成2連霸、幫助新東家富邦拿到隊史首座總冠軍。

同屬指標球星的高國輝、胡金龍，2人分別簽下2、3年約，今年月薪都是65萬元。高國輝說，談薪都交給經紀公司，期間心情不受影響，現在在球隊中身為高薪球員，今年要更以身作則，幫球隊再拿冠軍，也希望包括自己在內的高薪選手，能帶動其他球員，讓中職薪資環境向日、韓看齊。

胡金龍也感謝球團肯定，他說自己本來就希望在穩定環境下打球，很感謝球團和他簽下3年約，但他也提到，中職現階段只有4隊，喊了許多年的第5、6隊一直未能產生，球員表現再好，中職整體大環境很難跟亞洲各國其他職棒聯盟相比。