中職》許基宏關鍵2分砲 兄弟擊退悍將

中信兄弟許基宏連2天開轟，四局下敲出2分砲。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中職公辦熱身賽晚場，中信兄弟和富邦悍將上演開幕戰前哨戰，富邦羅力、力猛2位主力洋投都登板調整狀況，但2人都有失分紀錄，中信兄弟在許基宏連2天開轟下，終場7：2擊敗富邦悍將。

許基宏4局下從羅力手中開轟，卻是死裡逃生的結果，該打席他原本擊出本壘後方高飛球，富邦捕手林琨笙卻意外漏接，許基宏獲得繼續打擊的機會，逮中羅力失投的變化球，一棒掃過右外野大牆，該打席加計捕手失誤，羅力失分不算責失。

「學長」林琨笙漏接

許基宏死裡逃生

許基宏賽後開玩笑說：「學長對我真好。」他坦言，看到林琨笙漏接，心裡偷偷笑了一下，想說多一次機會要好好把握，最終真的掌握對方失投球。不過，許基宏也認為，富邦洋投群應該都還在調整。

連2天開轟，許基宏卻自認狀況普通，開玩笑自謙「球來找棒子」。身為經典賽國手，許基宏說，自國家隊回歸母隊後，精神和身體上多少會感到疲累，心情要盡量調整回球季賽模式。

同樣是經典賽後歸隊的蔣智賢，昨首度於公辦熱身賽替補上場，打了2打席，擊出1支二壘安打，守備位置卻是過往在中職未守過的一壘。中信兄弟總教練史耐德說，他相信國家隊選手們的自我調整狀況，蔣智賢賽前說他想出賽，就安排他打了2打席，至於守備位置之後會再安排。

兄弟打線如同去年例行賽般凶悍，連面對曾封鎖美國隊2局的加拿大國手力猛，都能連3打席二壘安打。史耐德認為，球員們近期狀況越來越好，打擊策略不錯、會積極攻擊好球，已漸漸掌握比賽感覺。