中職》球星見面會 暖場新球季
2017/03/20 06:00
中職4隊先後在洲際球場熱身賽，利用2場比賽之間的空檔，聯盟安排球星、啦啦隊長和球迷見面同歡，照片球星為陽耀勳（左起）、張志豪、林志祥、詹智堯；右起林琨笙、羅國龍、賴鴻誠、詹子賢。（記者廖耀東攝）
〔記者林宥辰／台中報導〕由於昨中職4隊先後在洲際球場熱身賽，利用2場比賽之間的空檔，聯盟安排2隊各2位球星、啦啦隊長和球迷見面同歡，象徵今年球季即將展開。
富邦悍將賴鴻誠、林琨笙，中信兄弟詹子賢、張志豪，統一獅林志祥、羅國龍，Lamigo桃猿詹智堯、陽耀勳，共8位球星上台，談到近期落幕的台日對抗賽和經典賽，球員們也談到今年目標，球員們無不把最終極目標放在總冠軍。
球員之間喊話笑料不斷，同是外野手的詹子賢向前輩張志豪喊出「良性競爭」，張志豪則無厘頭地回了「惡性循環」，引起球迷笑聲。休養近半年，今年球季傷癒復出的詹智堯被問到是否有需要注意之處，則開玩笑說：「今年只須注意陽耀勳有沒有接好球。」
相關新聞
- 中職》界外飛球漏接後 許基宏把握機會開轟
- 中職 Live》許基宏超前兩分砲 中信兄弟擊敗富邦
- 中職》助育幼院重建 彭政閔拍影片籲球迷相挺
- 中職》簽下3年約 胡金龍感謝球團肯定
- 中職》合約敲定 高國輝：要以身作則
- 中職》獲全隊最高薪 林益全感謝球團肯定
- 中職》一軍首轟今年開張？梁家榮有信心
- 中職》梁家榮開轟 統一獅仍險勝Lamigo桃猿
- 中職》開幕戰意義非凡 「蔗總」新身份與A-Lin同台
- 中職》富邦悍將薪資底定 林益全月薪75萬最高
推薦新聞
-
UBA》教頭心戰喊話奏效 健行科大逆轉奪首冠2017/03/20 06:00
-
柯瑞準了 勇士「老大」就安了2017/03/20 06:00
-
萬金石馬拉松／謝謝你們曾看輕我…林育宏跑出冠軍2017/03/20 06:00
-
HVL》東山逆轉封后 教頭淚憶復仇記2017/03/20 06:00
-
中職》「富」爸爸加薪 球員揪感心2017/03/20 06:00