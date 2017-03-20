中職》球星見面會 暖場新球季

中職4隊先後在洲際球場熱身賽，利用2場比賽之間的空檔，聯盟安排球星、啦啦隊長和球迷見面同歡，照片球星為陽耀勳（左起）、張志豪、林志祥、詹智堯；右起林琨笙、羅國龍、賴鴻誠、詹子賢。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕由於昨中職4隊先後在洲際球場熱身賽，利用2場比賽之間的空檔，聯盟安排2隊各2位球星、啦啦隊長和球迷見面同歡，象徵今年球季即將展開。

富邦悍將賴鴻誠、林琨笙，中信兄弟詹子賢、張志豪，統一獅林志祥、羅國龍，Lamigo桃猿詹智堯、陽耀勳，共8位球星上台，談到近期落幕的台日對抗賽和經典賽，球員們也談到今年目標，球員們無不把最終極目標放在總冠軍。

球員之間喊話笑料不斷，同是外野手的詹子賢向前輩張志豪喊出「良性競爭」，張志豪則無厘頭地回了「惡性循環」，引起球迷笑聲。休養近半年，今年球季傷癒復出的詹智堯被問到是否有需要注意之處，則開玩笑說：「今年只須注意陽耀勳有沒有接好球。」