里拉德三月瘋 拓荒者搶晉級

里拉德（右）昨轟下本季新高49分。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕拓荒者一哥里拉德上演3月「瘋」！他昨轟下本季新高49分，率隊以115：104打敗熱火，寫下3連勝，僅落後西部老八金塊1場，仍有機會搶搭季後賽末班車。

昨49分本季新高

三月平均31.1分

里拉德本季場均26.8分，是生涯最佳表現，並高居聯盟得分排行榜第5，進入3月更飆升至31.1分，近來表現十分火燙。

里拉德昨展現對贏球的高度渴望，拓荒者在第4節僅領先1分，他隨即重返戰場，單節進帳16分，率隊鎖定勝局，他透露：「我在場下就想著，只要讓我回到場上，我就要接管戰局，因為我狀況真的很好。」

拓荒者結束客場5連戰，繳出4勝1敗佳績，主帥史托茲認為，最大關鍵在於里拉德表現真的太好，且其他隊友也都很努力爭取勝利，才能在客場連戰取得不錯成績。