LPGA創建者盃高球賽》龔怡萍並列46 諾奎絲特封后

諾奎絲特（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕瑞典女將諾奎絲特昨在LPGA創建者盃高球賽，最後1回合打出68桿，以總計低於標準桿25桿的263桿，奪下生涯第7勝。

諾奎絲特說：「這勝可能是最特別的，如果10年前我沒到亞歷桑納州大念書、打校隊的話，今天就不會站在這裡，來到這裡真的像是回到自己的家。」

南韓田仁智打出66桿，可惜出發時落後太多，追不上領先者。泰國艾莉雅原本略有機會，但第8、9洞連續柏忌放慢了追趕腳步，後9洞雖有5隻小鳥進帳，68桿收盤，仍以兩桿之差和田仁智、美國路易絲等人並列第2。

台灣女將龔怡萍最後1回合打下71桿，總計276桿並列46名。本週LPGA將移師南加州進行起亞菁英賽。