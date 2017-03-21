獅今亮新衫 兄弟不換裝
2017/03/21 06:00
統一獅今天公布全新球衣。（記者廖耀東攝）
〔記者倪婉君／台北報導〕在桃猿、富邦相繼公布新戰袍之後，統一獅今天也會公布全新的主、客場球衣。中職4隊中，只有中信兄弟今年不會「換新裝」。
桃猿前天宣布注入金色元素的新裝，強調王者氣勢；昨天則輪到富邦宣布新衫，主場以淺色為主，胸前繡上「Guardians」，客場深色球衣繡上企業名「Fubon」，右臂上則有特別設計的首季臂章，設計風格走簡潔風。
有別於「富邦元年」，中職元老球隊統一獅則要做出1990年成軍以來的最大球衣改版，也確定捨棄過去經典的綠色元素，要給球迷全新感受。
至於中信兄弟今年則沒有推出新球衣的計畫，要以經典黃衫力抗其他3隊。
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