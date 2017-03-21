經典賽4強今開戰╱洛克掛帥抗日 菅野領軍禦美

菅野（資料照） 洛克（資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕第4屆經典賽最受矚目的4強賽將於台灣時間明天上午9點登場，由世界職棒兩大強權美國與日本正面強碰，日本派出巨人王牌菅野智之先發，美國並未推出光芒王牌亞契，改派國民的洛克應戰。

8強賽離隊 亞契回不去

美媒披露，這場原本要交給亞契，但他在第1輪首戰對哥倫比亞投完4局便自請退場，返回母隊繼續春訓、並未隨隊，由於8強賽程無法配合他的調整頻率，決定等美國晉級4強再歸建，雖然飛洛杉磯的機票已買好，行前卻收到最後一輪不需要他的通知。

亞契在推特留言：「我不知道發生了什麼事，也許他們覺得有更好的選擇，很榮幸能代表國家出賽，我很希望能再次為國效力，但一切不是我能決定的。」

洛克本屆遞補國民王牌薛哲首次參賽，唯一出賽是12日對多明尼加，僅投1.1局就丟3分，挨3安含馬查多陽春彈；若挺進決賽，首次爭冠的重任將交給藍鳥的史卓曼。

美國陣容也有變動，補進巨人終結者梅倫森，取代左投史邁利，梅倫森上季在海盜與國民共拿下47場救援成功，季後以4年6200萬美元加盟巨人，為此婉拒美國的邀請。

對多明尼加轟出超大號2分彈的史坦頓，很期待能與日本交手，他表示，日本的投球風格很有特色，投手的高抬腿動作也很特別，「經典賽有趣的地方就在這裡，可看到不同國家的運作模式。」

相較於美國的全大聯盟陣容，日本陣中除青木宣親外，全是日職球員，昨與道奇打熱身賽，終結者松井裕樹9局下被狄克森敲出再見安打，以2：3遭逆轉。武田翔太先發4局挨5安失1分。