經典賽4強今開戰╱波推新秀先發 簡森入荷關門

羅培茲（資料照） 簡森（資料照）

荷蘭先發投手 3選1

〔記者徐正揚／綜合報導〕第4屆經典賽4強戰於台灣時間今天上午9點展開，首戰由本屆6戰全勝的波多黎各迎戰連續兩屆闖進4強的荷蘭，波多黎各由釀酒人新秀羅培茲擔任先發投手，荷蘭則預計從威爾、吉爾、范登赫克擇一先發。

波多黎各連續4屆至少打進8強，最佳成績是上屆亞軍，這兩屆儼然成為衛冕軍的頭號剋星，上屆在4強賽以3：1淘汰日本，讓日本無緣締造3連霸，本屆則在8強賽首戰以3：1力挫多明尼加。

24歲的羅培茲在釀酒人新秀評比排第13名，2015年短暫上過大聯盟，出賽2場1勝1敗、防禦率5.40，本屆第1輪對墨西哥先發4.1局，僅挨2安失1分、飆出5K；荷蘭的王牌是范登赫克，與威爾、吉爾同為1勝，失5分卻是3人最多。

道奇終結者簡森日前與荷蘭會合，今天可望在他最熟悉的道奇球場登板，這是他第3次代表荷蘭打經典賽，2009年以捕手入選，上屆轉為投手但沒出賽，「我一直關心比數、收看重播，他們能一路走到這裡是毫無疑問的，現在我來了，希望能幫上忙。」

8強複賽F組MVP頒給國聯捕手金手套8連霸的莫里納，被視為波多黎各問鼎首冠的關鍵人物，尤其在對多明尼加之戰，他不僅轟出致勝陽春彈，在引導配球、阻殺盜壘都稱職扮演場上指揮官。