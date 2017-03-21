馮勝賢的最痛 「漏接高飛球」

馮勝賢是職棒2000年的新人王。 （資料照，記者林正堃攝）

首位攻讀博士職棒退役球員

〔記者吳清正／台北報導〕生命中經歷許多挫折的馮勝賢，再度寫下「第一」的紀錄，繼第一個攻讀博士的職棒退役球員後，再成為球員出身擔任中職秘書長的第一人。

馮勝賢是早產兒，出生時雙腳有輕微畸形，5歲之後才能不靠輔助自行走路，由於有這一段經歷，他進入職棒後投注不少心力在早產兒關懷協會，多次在球季後主辦義賣活動。

從劣勢中突圍 翻轉人生

馮勝賢來自單親家庭，小學4年級以前和祖父母同住，當時媽媽問他要不要加入太平國小棒球隊，可和媽媽一起生活，他因此加入棒球隊。雖初期遭隊友排擠，但他沒有因此退縮，並克服先天條件劣勢，努力拚到入選LLB世界少棒和青少棒賽國手。

棒球生涯2次最痛「漏接史」

不過，漏接高飛球似乎是馮勝賢棒球生涯的最痛，青棒時期曾在全國選拔賽漏接二壘高飛球，導致美和以1：2敗給華興中學；而1999年攸關奧運參賽權的亞錦賽對日本之戰，馮勝賢在9局下2出局後漏接三壘高飛球，因此有繼續進攻機會的日本隨即打出再見安打，他也成為球迷責難的對象。

兄弟象隊史首位新人王

馮勝賢至今無法忘懷當時的情景，他表示，他被狠狠罵過，也曾是兄弟象隊史上第一個新人王，對於人生的起落有深刻感受，這些經歷讓他更有勇氣去面對各種挑戰。