恰恰：「球員出身懂球員」

彭政閔正面看待馮勝賢接中職秘書長。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中職兩位退役球員昨接連出任行政要職，前兄弟象球員、義大教練馮勝賢接任中職秘書長；去年卸下戰袍的陳金鋒，則將擔任富邦悍將副領隊。

馮勝賢接任中職秘書長，包括獅隊高志綱、中信兄弟彭政閔等不少球員都正面看待，認為他更能從球員角度看待事情。

曾任球員工會理事長的彭政閔認為，馮勝賢是球員出身，且做事認真，會接任秘書長必定有自己想法跟規劃，也有一定人脈，應該較能了解球員的想法。

馮勝賢以退役球員身分任中職秘書長是史上第一人，陳金鋒當副領隊則非首位，葉君璋、劉志昇也曾任職副領隊和領隊。彭政閔說，現在各界重視專業，球員出身有一定優勢，對於兩人出任行政職，他不感到意外，他也期待馮勝賢多和球員工會溝通，相信能幫助整體環境更好。