熱身賽第4轟 曾陶鎔吸睛

兄弟隊曾陶鎔在和獅隊最後一場公辦熱身賽中，敲出今年春訓的第4轟。（記者廖耀東攝）

兄弟屠獅 備戰開幕戰

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟和統一獅隊的最後一場公辦熱身賽，勝負在兄弟7局上一輪猛攻中定調。兄弟打線單局擊出8支安打、打了12人次，其中曾陶鎔、許基宏連兩打席全壘打，兄弟終場16：2大勝，接下來將備戰開幕戰。

曾陶鎔、許基宏背靠背開轟

中信兄弟曾陶鎔去年在二軍就以0.444超高水準打擊率榮登打擊王，今年春訓表現也佳，共擊出4支全壘打，但球隊人才濟濟，內野和外野不少位置都能守的他，恐仍難長駐先發。曾陶鎔認為，以現在自己的實力，還有許多要進步的地方，談論一軍先發尚言之過早，目標先想辦法固定待在一軍。

曾陶鎔說，雖然熱身賽擊出4轟很開心，但被三振也不少，昨天開轟後兩打席都吞三振，打擊教練提醒他，揮棒盡量簡單化、用最大力量擊球。曾陶鎔原先是內野手，現能守一壘、三壘、游擊和外野，他說守備教練黃泰龍都有在盯他，但不會給他太多壓力。

中信兄弟總教練史耐德認為，很高興球隊陣中能有曾陶鎔這樣多守位的好手，未來例行賽會盡可能安排他上場貢獻。兄弟近3戰熱身賽共得36分，且不僅先發球員，連代打部隊都能敲安，史耐德說，先發打線雖然得傷腦筋，但很高興球隊板凳深度好。

獅開幕戰林子崴、福瑞多二擇一

獅隊先發投手羅錦龍養傷2年，今年有可能重新回到先發輪值，昨役獅隊雖大比分輸球，但他投球任內5局被敲7支安打僅失3分。羅錦龍說，昨天是他傷癒復出後，面對過最完整的打線，自認投球內容還可加強。

獅隊總教練黃甘霖則認為，羅錦龍球速沒有上一場快，但指叉球、滑球都不錯，開幕戰可能交給林子崴、洋投福瑞多其中1人，另1位洋投布魯斯很可能投第2或3場，洪心騏、廖文揚、羅錦龍都是先發人選。