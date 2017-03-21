兄弟野手、投手 「薪情」兩般樣

兄弟隊張志豪加薪12.5%、月薪達36萬，另有50萬激勵獎金。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟昨公布球員調薪，主力野手幾乎都獲加薪，張正偉月薪站上40萬大關，張志豪加薪12.5%、月薪達36萬，另有50萬激勵獎金，去年表現差強人意的幾位投手則遭減薪。

月薪36萬 張志豪沒意見

剛從經典賽國家隊歸隊不久，張志豪馬上投入中職熱身賽，在旁人告知下，他才得知球隊公布合約內容。張志豪說，合約部分他都很信任自己的經紀公司，只要合理、公平的合約內容，他都沒有意見，「他們辦事，我放心。」

陳子豪同梯薪情漲最多

21歲年輕外野手陳子豪簽下2年複數年約，首年月薪18萬、明年月薪22萬，兩年都有60萬激勵獎金，和同梯高中生選秀球員相較，薪水上揚速度最快，但以他的年紀，簽複數年約對球團相對有利。

除鄭凱文、陳鴻文外 投手多遭減薪

兄弟投手「薪情」普遍不佳，除鄭凱文、陳鴻文薪資尚未定案，僅鄭錡鴻、林克謙獲加薪，官大元、彭識穎、謝榮豪和林煜清都遭減薪，但合約中也附帶激勵獎金。