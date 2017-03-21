巨人全主場賽事 台灣直播

巨人隊社長久保博（左二）來台宣布，未來將在台直播巨人隊全主場賽事。（記者張嘉明攝）

〔記者吳清正／台北報導〕日本巨人隊昨天由球團社長久保博親自來台宣布，今年起巨人隊的全主場賽將在台灣直播，陽岱鋼也透過影片邀請球迷，收看轉播為他加油。

巨人隊全主場賽事將透過有線電視、MOD和網路，在緯來電視網和愛爾達電視頻道播出，包括3月31日起的71場主場例行賽，以及3月23、25、26日的3場官辦熱身賽；如果巨人隊打進季後賽，也將從10月14日起進行直播。

緯來、愛爾達也將於3月31日和4月1日下午，在信義區的香堤廣場，和台北市政府體育局共同舉辦「台灣第二主場戶外直播觀賞會」，邀請球迷為陽岱鋼和巨人隊加油，到場的球迷有機會獲得特製禮品及陽岱鋼相關商品。

巨人隊為推廣台灣市場，也成立台灣繁體中文官方網站和官方粉絲團。

陽岱鋼仍「緊繃」

可能趕不上開季

春訓初期因下半身緊繃而到二軍調整的陽岱鋼，前天首度在二軍熱身賽上場，原定昨天向一軍報到，但是因為再度出現下半身緊繃的情形，被迫延後和一軍會合，也可能趕不上開幕戰。

雖然陽岱鋼可能趕不上開季，久保博表示，陽岱鋼是打、守、跑三拍子好手，很期待他的表現，而且陽的個性開朗積極，希望帶給球隊正面影響。