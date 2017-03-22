東部季後賽搶破頭 黃蜂升空螫鷹

黃蜂一哥沃克（左）昨攻下16分，助黃蜂擊敗強敵老鷹，保持季後賽門票競爭力。（美聯社）

東部季後賽 超級5搶2

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA例行賽進入尾聲，各隊僅剩下約12場賽程，東部季後賽卡位也進入白熱化階段，昨排名第11的黃蜂在巴通和沃克「雙槍」各攻下16分的帶領下，在主場以105：90擊敗老鷹，收下2連勝，目前離東部第8僅剩3場勝差，盼搶搭季後賽末班車。

黃蜂昨攻守俱佳，迫使老鷹全場發生18次失誤，根據統計，黃蜂本季於主場只要將對手得分壓低在100分以內，戰績是14勝0敗。黃蜂主帥克里佛認為，球隊經歷日前13戰12敗的低潮後，近況漸入佳境，尤其防守強度提升許多，於主場擊敗強敵老鷹，對士氣提升和季後賽卡位都邁進了一大步。黃蜂一哥沃克此役轟進4顆三分彈，本季三分球總數累積達202顆，成為本季第6位三分球突破200大關的球員。

熱火主帥史波斯查是本季最佳教練大熱門。（資料照，法新社）

7到11名 卡位2張門票

東部7到11名競爭激烈，暫居第8的熱火成最大黑馬，本季主力球星魏德和波許相繼離隊，季初又受到傷兵影響，戰績一落千丈，開季僅打出11勝30敗的成績，但進入1月中旬，球隊脫胎換骨，期間拉出聯盟最長的13連勝，至今繳出23勝6敗的佳績，主帥史波斯查也成為本季最佳教練的大熱門。

公鹿近10戰拿下8勝，亞德托昆波功不可沒。（資料照，美聯社）

熱火是黑馬 公鹿近況佳

公鹿近況也不遑多讓，在「希臘怪物」亞德托昆波的帶領下，近10戰拿下8勝，期間兩度擊敗西部強權快艇，後勢看漲。

在魏德右手骨折本季報銷後，公牛卡位季後賽陷入劣勢，近11戰苦吞8敗，攻擊手僅剩一哥巴特勒，導致團隊得分火力大幅下滑，主帥霍伊柏格認為，昔日明星後衛主控朗度若能挺身而出，公牛仍未和季後賽絕緣。