4次技術犯規 勇士雷霆惡鬥

雷霆與勇士昨役差點爆發全武行，魏少（右）和柯瑞（左）都吞下技術犯規。（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕杜蘭特因腿傷缺陣，但NBA「新世仇」勇士、雷霆本季第4次交手仍充滿火藥味，全場共出現4次技術犯規和1次惡意犯規，並於次節爆發推擠衝突；勇士「浪花兄弟」柯瑞和K.湯普森昨分別貢獻23和34分，聯手助隊111：95擊敗雷霆，本季橫掃對手。

杜蘭特本季離開雷霆投靠勇士，兩隊對立情緒高漲，昨次節結束前5.3秒，柯瑞和雷霆菜鳥克里斯頓卡位推擠，隨後魏斯布魯克和格林也助陣，兩隊險爆發全武行，4人皆吞下技術犯規，柯瑞解釋，「我只是鞏固我的位置，但對方一再出手推我，才會導致衝突。」

格林和魏斯布魯克分別吞下13和15次技術犯規，只要再領到1次，就會遭禁賽1場。

勇士已經連兩個球季橫掃雷霆，本季有杜蘭特助拳，勇士4戰場均大勝雷霆19.8分，且每戰都至少攻下110分，柯瑞更在此役演出本季首度灌籃，讓地主球迷顏面無光。

柯瑞近兩場找回火燙手感，此役三分球12投7中，兩戰合計20投13中，外線命中率高達65%，生涯52次至少單場投進7顆三分彈，高居聯盟第一。