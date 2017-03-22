籃網沒「豪」運 今恐因傷休兵

林書豪狀況正好又再度受傷，大嘆運氣不佳。（資料照，歐新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕林書豪前役出戰小牛扭傷腳踝退場，台灣時間今早7點半出戰活塞（緯來體育台轉播）恐無法上陣，幸好傷勢並不嚴重，僅列入每日觀察名單，但林書豪仍大嘆運氣不佳，狀況正好就受傷，這也是球隊本季的寫照。

林書豪在扭傷腳踝之前，已連8戰得分上雙，其中碰上雷霆之戰更轟下本季新高24分。總計籃網在林書豪擔綱先發主控時，戰績是7勝15敗，遠高於他缺陣或擔任替補時的6勝41敗。

籃網主帥亞特金森已尋覓好林書豪的替代人選，在他歸隊之前將暫由前役表現出色，攻下18分、7助攻的汀維迪先發，亞特金森強調，「林書豪仍會是球隊未來的主控，但汀維迪表現令人印象深刻，相信他能再度扮演奇兵。」