夢想NBA 胡瓏貿不怕被笑

胡瓏貿（中）回母校信義國中分享追夢心得，並帶領小球員進行訓練。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕台灣第一個以選秀身分加盟中國CBA的好手胡瓏貿，菜鳥球季結束後回台服體育補充役，在國訓中心安排下，昨回母校信義國中分享經驗，他大方透露，現在的目標就是打NBA，也勉勵學弟妹別怕做夢被笑。

「人生沒夢想 就沒方向」

「你們可以笑我，但是人生如果沒有夢想，就沒有方向。」胡瓏貿表示，人活著千萬不要怕做夢，不過得認真築夢，他以自己為例，國中時代曾想像有一天穿上國家隊戰袍，如今做到了，現在也正一步一步去挑戰未來。

胡瓏貿指出，想要築夢踏實有3大重點，第一步得相信你的夢想可以成真；再來是要逼自己脫離舒適圈；最後就是身體力行，把每件事情都用120％的力量做好。

與學弟高國豪常交流

當初胡瓏貿幫助松山高中完成3連霸後，便前往美國NCAA二級的夏米納大學檀香山分校念書，如今學弟高國豪頂著兩屆冠軍賽MVP光環也要赴美深造，身為大學長的他透露，兩人常有交流，自己會分享一些適應新環境的訣竅。

但胡瓏貿強調說：「我覺得每個人都有自己人生的道路，不然他就不會叫高國豪，我叫胡瓏貿。」他相信學弟赴美後能活出自己，就好像當初他和陳盈駿一樣。