邁阿密網賽》盧一哥男單獨秀 辛然配再拚后

盧彥勳是唯一擠進邁阿密網賽的台灣男子單打。（資料照，歐新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕素有「第5大滿貫」美稱的美國邁阿密網球公開賽，會內賽男單籤表出爐，台灣一哥盧彥勳一枝獨秀；女雙部分，剛在印地安泉封后的詹詠然，也將繼續與搭檔「瑞士公主」辛吉絲劍指合拍第2冠。

目前世界排名第64的盧彥勳，去年因傷中止了連續8年在邁阿密會內賽亮相的紀錄，今年捲土重來，首戰將與外卡晉級的挪威18歲小將魯德力拚開胡，雙方先前未曾對壘，不過儘管魯德世界排名第128，2016年他曾衝上青少年排名第一，實力不可小覷。

近況不佳的盧彥勳也鼓勵自己說：「邁阿密如熱火一般的天氣，是這一次美洲行程最溫暖的地方。這一次美洲賽事，成績不盡理想，這一站是最後一站了，希望大家為我祈禱及加油。」

詹詠然昨著黑色洋裝參加邁阿密網賽的選手之夜。（取自詹詠然臉書）

女雙籤表雖然還未出爐，剛拿下生涯第19冠的詹詠然先在選手之夜玩得開心，不只上傳與其他選手身著晚禮服的曼妙合影，還將自己穿高跟鞋晃動球拍的搞笑影片與粉絲分享，看得出人逢喜事精神爽。