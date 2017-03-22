許德敬奪金 爺爺是「撐竿跳之父」

許德敬（左）與爺爺許振芳一同參加草屯撐竿跳錦標賽晚宴。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／草屯報導〕2017年第24屆南投草屯國際室內撐竿跳錦標賽於草屯商工盛大登場，昨舉行國、高中組賽事，「撐竿跳之父」許振芳的孫子許德敬以4公尺70在高男組封王，三屆奪兩金，今天也將參與菁英組賽事，挑戰飛越5公尺大關。

許德敬就讀草屯商工三年級，昨為地主爭光，留下金牌，畢業後將選擇就讀台灣體大，台北世大運他也能共襄盛舉，但首先要飛過5公尺培訓標準，個人最佳為4公尺92的他透露，跳過5公尺是他今年的目標之一，他會好好努力。

田徑協會是草屯室內撐竿跳錦標賽的主辦單位之一，賽事成績獲認證，也是世大運資格賽，吸引逾30位台灣大專好手前來參賽，他們今天與10國、25位菁英切磋撐竿跳技術並挑戰世大運參賽門檻。