日美頂尖對決 菅野嗆封鎖美隊全壘打

美日經典大戰，日派菅野智之先發。（資料照）

〔記者吳清正／綜合報導〕日本和美國今天將爭奪世界棒球經典賽第2張冠軍戰門票，日本先發投手菅野智之賽前撂下狠話，不惜投觸身球也不讓美國有全壘打的機會。

放話不惜投觸身球

菅野複賽對古巴先發4局失4分，日本媒體一度猜測準決賽將由對以色列投5局無失分的千賀滉大先發，但秉持「信任野球」的日本監督小久保裕紀仍決定起用菅野。小久保表示，這種重要的比賽就是交給第1號投手，贏球的任務全部託付給菅野。

菅野表示，這是夢想的舞台，而出戰美國最重要的是避免被全壘打，將貫徹內角攻略，即使投觸身球也不讓美國有好打的球。

今年日本只有外野手青木宣親1名大聯盟選手，但長打火力相當突出，6場比賽打出10支全壘打，4、5棒筒香嘉智和中田翔各包辦3轟，經典賽官網認為，筒香是美國最需要小心提防的打者。

美國由洛克先發，對決日本。（資料照，取自網路）

美國由技巧派洛克先發

美國先發投手洛克預賽對多明尼加中繼1.1局失3分，美國總教練李蘭表示，去年16勝的洛克是技巧派投手，對他有完全的信心。