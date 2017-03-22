MLB開季 殷仔唯一台將

陳偉殷今春訓再登板，將對上太空人。（資料照，今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕上一場關門失敗後，李振昌昨遭洛磯下放小聯盟；陳偉殷今凌晨1點則要進行第5場春訓出賽調整，期盼開季以最佳狀態出發。

李振昌下放 可能3A出發

30歲的李振昌從日職回歸美職後，在大聯盟春訓表現一直不錯，只是17日對天使破功，單局就失4分、3分責失，不但吞下救援敗，也讓防禦率從0升至6.23；洛磯球團昨宣布球員異動，將李振昌和另兩名外野手一同下放，一般預估昌仔本季從3A出發。

殷仔今對太空人

繼張進德、胡智為之後，李振昌再遭下放，也確定他挑戰開季25人名單失敗，而殷仔仍將是大聯盟開季唯一台灣球員。殷仔今對太空人先發，局數有機會拉長到5局，繼續爭取連兩年擔任馬林魚開幕戰先發投手。

殷仔在春訓前兩場都無失分，但11日對雙城遭墨菲和朴炳鎬各轟1發全壘打，還被強襲球擊中膝蓋。到了16日出賽，殷仔留在球隊進行分組賽，先發5.1局用71球，是春訓以來最多，也證明膝蓋無礙，今第5度出賽調整，期盼手感越來越好。