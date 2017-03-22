馮勝賢4期許 盼培育更多大王

中職秘書長馮勝賢（記者徐正揚攝）

就任秘書長 建仔、恰恰道賀

〔記者倪婉君／台北報導〕收到王建民等球員的道賀簡訊和電話，新任中職秘書長馮勝賢昨上任第二天，仍在適應新身分，他對自己設下4大期許，除了要讓職棒更好，也會注重人才培育，「畢竟我們要有更多的王柏融。」

成為球員出身的中職秘書長第一人後，馮勝賢就收到不少球界好友祝賀，包括王建民的恭喜、彭政閔的加油等。但這些都讓馮勝賢更覺責任重大，「恰恰要我加油、帶領中華職棒，我則回他，中華職棒是大家的，要一起努力！」

馮勝賢上任後的第一個課題，就是26日常務理事會要釐清中職在國際一級賽事的角色，「我們現在要把中職的角色弄清楚，等到開會結束後，會長會宣布一個方向。」這也是馮勝賢對自己的首要期許，他希望扮演頂級賽事的馬車伕，讓中職有效承接一級國際賽事。

此外，從強化職棒的競技實力，到關懷基層棒球的發展，都是馮勝賢要努力的目標。他也會向國外取經，引進更好的方式培育人才，因為台灣棒壇需要更多王柏融。

馮勝賢也會和球員工會保持暢通的溝通管道，「對於工會的訴求，我會很仔細聆聽。」他認為，工會對於球員的權益保障、生涯規劃等，都扮演重要角色，一定會讓雙方維持良好互動。