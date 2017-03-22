悍將終結者 葉總點名黃勝雄

黃勝雄（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕春訓期間，富邦悍將教練團規劃，黃勝雄、郭勝安等人有可能扛下終結者一職，如今開季在即，總教練葉君璋點名，若無意外，開季球隊終結者就交給左投黃勝雄。

郭勝安、林晨樺納候選

葉總說，開季還要再看狀況，郭勝安、林晨樺都是考量人選，但以目前的狀況來看，終結者會優先交給黃勝雄。黃勝雄是經典賽國手，經典賽前家中遭逢喪事，他堅強完成經典賽賽程後，回歸母隊。葉總表示，調整進度多少有影響，但球季是打120場，雖然方式不同，但球季中選手一樣也要調整狀況，不是只為了開幕戰。

黃勝雄說，去年就擔任過終結者，是他很喜歡的角色，也是很熟悉的工作，不過他認為，無論何種定位，都要以平常心面對，「把自己該有的東西拿出來就好，想著角色定位的重要性，反而拿不出應有表現。」接連遇到經典賽、家中喪事，黃勝雄認為，今年調整狀況沒什麼改變，有信心面對今年賽季。

黃勝雄去年就有過終結者經驗，當時頂替表現不佳走人的洋投潘力，表現穩定，無奈之後受傷，復出後改任中繼，終結者則是倪福德。黃勝雄上季交出中繼、救援成功各8次及防禦率4.91成績，好表現讓他獲選為經典賽國手。