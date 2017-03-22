林威廷不怕K 今年力求打點

林威廷（記者廖耀東攝）

去年吞111K 修正打擊節奏

〔記者林宥辰／台中報導〕富邦悍將二壘手林威廷，去年球季擊出生涯新高13轟，但也領了聯盟第二多的111次三振，對於三振數多，他自己也感到苦惱；今年春訓時，林威廷稍微修正自己的打擊節奏，期望今年球季兼顧長打和擊球率，增加打點以幫助球隊。

林威廷說，打擊技術是學不完的，今年熱身賽期間，從經典賽國家隊歸隊的葉總，有特別修正他的打擊節奏跟姿勢，基本上，打擊感覺和去年差不多，只是還需要揣摩。

去年時常遭三振的原因，林威廷認為是揮棒時球跟得太過前面就出棒，今年會將球更跟進本壘板一些再出棒，同時對揮棒速度也要更有自信，「葉總建議我跟球更靠近本壘板，要相信自己的手、相信自己的揮棒速度。」

談到今年目標，林威廷本來開玩笑說︰「看能不能0K吧？」但他坦言，去年季前他其實也沒設定目標，今年球季不會追求全壘打、也不會刻意設降低三振數的目標，倒是希望壘上有人時能儘量把握，把打點都送回來，因為這是對球隊最直接的貢獻。