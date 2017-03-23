1：28的戰爭 日本光榮落敗

松田宣浩8局上守備瑕疵，讓美國隊跑回超前分。（取自日刊體育網站）

1大聯盟球員 日本隊菊池涼介第4局接滾地球發生失誤。（取自日刊體育網站）

拚全大聯盟美國 小久保裕紀（中央社）

〔記者吳清正／綜合報導〕一向以防守堅強著稱的日本隊，卻在經典賽準決賽因為兩次守備疏失各失掉1分，以1：2敗給美國隊；美國隊首次打進經典賽冠軍戰，日本隊連兩屆在準決賽飲恨。

打下美國隊第1分的麥卡琴表示，贏得準決賽意義重大，美國隊是由很棒的球員所組成的團隊，這一次他們專注要贏得比賽，當比賽一開始就只有團隊、沒有個人。

兩次守備瑕疵

1分敗致命傷

日本隊二壘手菊池涼介從一軍固定出賽的2013年起，連4年贏得金手套獎，今年經典賽也多次演出美技，卻在第4局面對耶利奇打出的滾地球發生失誤，美國隊2出局後麥卡琴安打先馳得點。

雖然第6局菊池把美國隊中繼投手N.瓊斯的159公里火球轟出中外野全壘打牆，1：1扳成平手，但第8局5屆金手套的日本隊三壘手松田宣浩也出狀況。

日本隊第7局起用千賀滉大中繼，一上場連投4次三振，8局上被克勞佛和金斯勒連續安打，美國隊1出局攻佔二、三壘，日本隊縮小內野防守，但是松田未能在第一時間確實接捕A.瓊斯的滾地球，讓克勞佛有時間跑回超前分。

菊池雖然自責，但是也誓言要把失去的拿回來，「因為我的失誤而輸掉比賽，希望能再入選下一次的經典賽代表隊，把冠軍拿回來，未來4年要更努力追求進步。」

相較於美國28人全大聯盟陣容，日本陣中除青木宣親外，全是日職球員，雖然未能爭冠，曾領軍贏得第1屆經典賽冠軍的王貞治仍給予肯定。王貞治表示，這場比賽輸贏只在一線之間，日本隊的比賽內容是及格的，投手的表現更超乎預期，日本隊可以抬頭挺胸回家。

日本隊監督小久保裕紀賽後表示，和侍JAPAN的合約已經到期，宣示將去職。王貞治也特別勉勵小久保，王貞治表示，背負國旗的壓力，只有穿過這件球衣的人才了解，希望小久保要保持自信，莫因輸球而灰心失志。