美波今爭霸 魯戈美國怕怕

前3屆經典賽一冠難求的美國隊，首度闖進冠軍戰，今將與波多黎各爭霸。（歐新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕隊史首度闖進冠軍戰的美國隊、上屆叩關冠軍失敗的波多黎各，兩軍於台灣時間今天上午9時正式交鋒，雙方匯集不少當今大聯盟球星，贏家將首次成為經典賽冠軍。

史卓曼（資料照）

美國隊史卓曼、波多黎各魯戈，兩位年輕先發投手，8強賽時就曾同場先發較勁過，今天兩人將再次披掛上陣。效力藍鳥隊的史卓曼，去年傷癒復出後單季繳出9勝10敗、防禦率4.37，經典賽8強面對波多黎各時首局就遭遇麻煩，單局被連續擊出6支安打失4分，之後雖回穩，但仍被魯戈5.2局失3分表現比下，美國隊也以5：6輸球，吞下至今唯一敗仗。

魯戈（資料照）

27歲的魯戈年長史卓曼2歲，因母隊大都會隊投手人才濟濟，直到去年才首度登上大聯盟，主要武器是變化莫測的曲球。據大聯盟官網測出，去年投出超過100顆曲球的307位投手中，魯戈的曲球每分鐘轉速是聯盟最快的3318轉，且快了聯盟平均近千轉。

美國內戰二部曲

由於波多黎各屬美國境外的自治邦（境外領土），因此本屆經典賽冠軍戰也被稱作「美國內戰」。波多黎各人口約300多萬，歷史上卻出了200多位大聯盟球員，本屆經典賽全隊眾志成城，都染了一頭金髮，至今7連勝，唯一不敗之師。總教練羅德里奎茲說，球隊陣容比上屆好，對冠軍戰有信心。

美國隊前3屆一冠難求，球員們渴望冠軍，外野手麥卡琴就說，雙方至今都展現無比的實力，今天比賽將會很精彩。