「波」神莫里納 擁1582場大數據

「波多黎各的心臟」莫里納，今將全力捍衛球隊爭冠。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕若問起波多黎各教頭羅德里奎茲，球隊走到現在的關鍵人物，答案可能非當家捕手Y.莫里納莫屬，老教頭以「波多黎各隊的心臟」形容他，可見莫里納對球隊的重要性。

莫里納大聯盟蹲捕13年、1582場，接捕、觀察功力都高超，今天對美國打者的習性更瞭若指掌，指揮作戰將成為勝敗關鍵人物。莫里納的神捕功力早在前幾戰就展露，對多明尼加，莫里納偏低球路接捕成好球的功力，讓打者氣得跳腳；4強賽對荷蘭，莫里納更展現洞察能力，眼見普洛法敲安後先慶祝未踩壘，瞬間就將球傳向一壘刺殺跑者。

波多黎各出身的名捕手眾多，其中莫里納三兄弟極為著名，老大班吉曾是巨人隊捕手，現已退休；二哥荷西曾效力洋基和王建民當隊友，本屆經典賽是波隊教練團成員之一。最小的弟弟雅迪爾．莫里納成就最高，是紅雀隊2011年冠軍成員，生涯坐擁8座金手套，今天有機會為波多黎各搶下首座經典賽冠軍。