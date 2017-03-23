曲球3079轉 菅野驚艷大聯盟

菅野智之（法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕日本隊王牌投手菅野智之昨天對美國隊先發6局，只失掉1分非自責分，證明他有能力壓制頂尖的大聯盟打者，美國媒體開始好奇，菅野何時會轉戰大聯盟。

菅野複賽對古巴隊先發4局失4分，但是在強度更高的準決賽展現王牌身手，只被擊出3支安打，投出6次三振、1次四壞球，被美國隊總教練李蘭譽為大聯盟等級的投手。「今晚，日本隊先發投手是大聯盟投手。」李蘭表示：「我是說真的，他投得非常好，把速球控制在外角，三壞球沒有好球還能投滑球，我對他印象深刻。」

菅野昨天最快球速151公里，指叉球、滑球和曲球也投得相當到位。他的球有優異的轉速，是能夠壓制打者的原因之一，根據大聯盟數據系統的測量，菅野的直球每分鐘2513轉，和去年的遊騎兵隊達比修有相近，高轉速的直球可以製造更多三振和高飛球。而菅野的曲球平均每分鐘2859轉，最快3079轉，去年只有5位大聯盟投手的曲球轉速比菅野快。

每一次經典賽都有表現出色的日本投手在之後轉戰大聯盟，包括2006年松坂大輔、09年達比修有和岩隈久志、13年田中將大和前田健太，因此美國媒體也開始期待菅野前往美國。

雖然日本球員可以透過入札制度提前轉投大聯盟，不過，菅野所屬的巨人隊還沒有申請入札的前例，松井秀喜、高橋尚成都是成為自由球員才前往美國。菅野目前日職資歷4年，最快2021年球季後才取得海外自由球員資格。