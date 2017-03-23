經典論戰／金手套血訓 守備才是王道

8屆國聯金手套莫里納（中）是波多黎各護國神捕。（資料照）

兩大高手過招，誰犯最少錯誤，勝算就高，昨美、日大戰就是「經典」。

昨4局上，4屆央聯二壘手金手套菊池涼介發生接球失誤，打者耶利奇趁勢上二壘，再靠麥卡琴適時敲安，美國攻下第1分。

8局上一出局二、三壘有人，瓊斯擊出內野滾地球，5屆洋聯三壘手金手套松田宣浩第一時間沒接「乾淨」，無法傳本壘止住失分，只能選擇傳一壘，美國攻下致勝第2分，雖不記失誤，松田的不完美卻讓日本吞下苦果。

日本6戰全勝晉級四強賽，這6場團隊僅3失誤，守備功夫扎實一直是「侍Japan」引以為傲的利器，但關鍵時刻日本兩大金手套級內野手出現守備瑕疵，反觀美國全場零失誤，成為比賽勝負分水嶺。

守備的重要性，經典賽已有太多經典教材。波、荷四強賽，8屆國聯捕手金手套莫里納，2次「神牽制」和1次左腳技巧阻擋本壘板觸殺跑者，光守備就能助波多黎各闖進冠軍戰；美、多八強賽，瓊斯沒收金鶯隊友馬查多的全壘打球，為美國守住勝利。

荷蘭一路從首爾、東京、再打到洛杉磯，勇闖四強的關鍵密碼就是鑽石級內野防線，二游搭檔史構普、西蒙斯屢次策動美技雙殺，三壘手柏格茲守備也是一絕。

經典賽台灣隊打擊能與世界列強抗衡，但投手和守備就須加把勁了，對以色列投手林晨樺「謎樣傳一壘」，對荷蘭第9局三壘手蔣智賢傳一壘失誤，都對團隊造成重傷害，顯見守備的重要，魔鬼藏在細節裡。

四強賽兩戰守備定勝負，今天美、波爭霸，雙方皆力拚隊史首冠，守備是否再扮關鍵角色？拭目以待。（記者羅志朋）