中職網路直播暴增 4隊搶年輕球迷

統一獅、富邦悍將與Yahoo TV合作，直播兩隊賽事。（記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕中職28年球季後天開打，隨著職棒熱加溫，今年賽事轉播管道更多元，涵蓋面廣，4隊積極搶攻不同年齡層收視族群，各新舊類型平台也緊握住「中職」招牌，形成另類「職棒大戰」，其中光富邦悍將就有9個平台可收視，為4隊最多，盼從開幕戰就能炒熱新球季。

中職4隊主場賽事哪裡看

在電視轉播權部分，去年獅、猿交給FOX體育台，犀、象與緯來合作，由於猿隊今年改與Eleven Sports簽約，4隊主場賽事的電視轉播就多達3個頻道，為過去所罕見。

去年4隊也有各自的免費網路轉播平台，承接犀牛的「新同學」富邦今年引入更多管道，多達6個行動平台，除集團旗下的凱擘SuperMOD、台灣大哥大myVideo外，新增與Yahoo TV、pb+、LINE TODAY結盟，也是LINE TODAY首次直播體育賽事。

若加上緯來、愛爾達和CPBLTV，富邦共9個轉播平台，為4隊之最；獅隊持續與Yahoo TV合作，兄弟和猿隊仍各有自己的Brothers TV、Lamigo TV。至於麥卡貝網路電視，僅兄弟主場賽事看不到。

富邦握有最多管道，領隊蔡承儒說，希望第一年就能打響企業形象，讓球迷有更多選擇，更容易看比賽，尤其年輕球迷喜歡使用網路，因此也著重行動轉播，他說：「第一年需要更多關注，培養球迷基礎。」

富邦的平台中，愛爾達和pb+都用緯來訊號，其他網路平台則會秀出「FGTV」，節目由集團自製，還將有自己的主播與球評。

獅隊去年開始透過Yahoo TV直播，平均每場也有近25萬人次瀏覽，Yahoo TV今年同時與獅隊、悍將結盟，將直播兩隊主場賽事達120場。

Yahoo去年直播獅賽事

創近3000萬瀏覽量

Yahoo奇摩媒體傳播事業群副總經理邱瀅憓說，去年與獅隊合作60場賽事，創下近3000萬瀏覽量、最高同時上線逼近5萬人，平均每場直播吸引近6000則互動留言。