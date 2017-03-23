殷仔6K挨2轟 教頭仍按讚

陳偉殷（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕馬林魚隊陳偉殷昨熱身賽面對太空人隊出賽，雖然投球任內又挨了2支陽春砲，但5局投球任內送出6次三振，賽後獲總教練馬丁利讚賞。

陳偉殷近2場熱身賽各挨2轟，昨天挨了新人費雪、古瑞爾各1轟，但整體狀況漸入佳境，昨5局投完僅用58球，因為用球數精簡，還回牛棚再補20球才「下班」。馬丁利說，陳偉殷雖挨轟，但整體而言投得很棒，看得出他仍保持信心。

陳偉殷賽後則說，主要測試變速球和曲球的狀況，曲球不少次都太快落地，對打者威脅性還要加強，倒是變速球速差和角度都到位、掌握度好，揮臂和直球出手時一樣，對打者效果還不錯。

陳偉殷昨也首度站上打擊區，1個打席遭三振，他開玩笑說想「把國輝教的帶上去」，但陳偉殷也說，自己目前專注在投球調整，打擊時較要求觸擊和教練設定的戰術。