悍將季前分析》WBC四星彩 打擊凶悍
2017/03/23 06:00
林琨笙（資料照）
去年義大犀牛在不被看好情況下逆勢奪冠，本季「富邦元年」劍指2連霸，球團很夠意思，與教頭葉君璋為首的本土教練團簽下2年複數約，讓他們安心帶領球隊拚出佳績。
富邦先發輪值由3洋投羅力、力猛、神盾領銜，另2席由陳明軒、黃亦志、林政賢及范玉禹等4名年輕土投競爭，原本預定先發的倪福德和蔡明晉，經典賽擔任中繼角色，葉總決定開季讓2人先從牛棚出發，再視情況調整。
富邦去年牛棚防禦率5.40為全聯盟第一，包括中繼王賴鴻誠，經典賽國手黃勝雄、林晨樺，以及羅華韋、郭勝安、增菘瑋、林羿豪、張耿豪，左、右、側投一應俱全，可針對不同狀況做投手調度；去年後援績效不俗的黃勝雄，可望扛守護神重任。
打線方面，「WBC四星彩」胡金龍、高國輝、林益全、林哲瑄是全隊攻擊重心，月薪都是55萬起跳，去年打出生涯年的林威廷預計擺在第6棒，延續中心打線，整體攻擊火力頗具威脅性。
關鍵人物：林琨笙
去年林琨笙到了下半季後半段躍居主戰捕手，台灣大賽和今年經典賽他在攻守兩端都有極為亮眼的表現，證明自己是國內職棒最好的捕手之一，本季富邦悍將期許更上一層樓，林琨笙的角色很重要。
（記者羅志朋）
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