猿隊季前分析》大王扛主砲 「猿」助投手
2017/03/23 06:00
王柏融（資料照）
上季受到傷兵所苦，Lamigo桃猿隊不僅和3連霸無緣，戰績還墊底，今年不少傷兵回歸，現階段野手群僅郭嚴文、藍寅倫趕不及開季，今年桃機合作，喊出「捷Speed」口號，期望賽場上也傳出捷報。
猿隊主力打擊群包括年度MVP王柏融、林泓育、陳俊秀、朱育賢等強打者，以及傷癒復出的外野手詹智堯、鍾承祐，打線火網串聯。因應二壘手郭嚴文受傷，總教練洪一中說，工具人余德龍移防二壘可能性大，至於小將梁家榮進步很多，有機會競爭先發三壘手。
相較之下，洪總較擔心投手群，尤其是先發陣容。今年洪總本看好新秀左投劉昱言，但他又因手肘發炎掛傷號，洪總決定讓林樺慶扛一席，前4號分別是3位洋投賽格威、道恩斯、史博威和左投王溢正。
讓教練團困擾的是，道恩斯、史博威2位洋投熱身賽狀況都欠佳，二軍的老洋投銳也尚在調整中，洪總坦言，現階段能先發的就5人，開季且戰且走。
去年中繼、後援2項數據都達雙位數的陳禹勳，今年擔任終結者，林柏佑、黃偉晟等人都是勝利組後援，唯目前一軍牛棚左投僅老將林英傑1人，鄭承浩尚在二軍調整。
●關鍵人物：王柏融
去年王柏融繳出稱霸聯盟的打擊成績，打擊率0.414、完成單季200安、同時全壘打和盜壘都突破20次，堪稱是夢幻般的一季。今年王柏融簽下5年長約、首年月薪50萬的優渥新約，顯見球團對他的重視。王柏融熱身賽身體微恙，開季後能否以健康身體扛起整季的攻擊重擔，攸關猿隊重回台灣大賽、甚至問鼎6年來第4冠的命運。
（記者林宥辰）
相關新聞
推薦新聞
-
「弟是最優秀射手」 柯瑞照樣6度馴弟2017/03/23 06:00
-
忍奧會模式36年 倡台灣正名征奧2017/03/23 06:00
-
美波今爭霸 魯戈美國怕怕2017/03/23 06:00
-
曲球3079轉 菅野驚艷大聯盟2017/03/23 06:00
-
殷仔6K挨2轟 教頭仍按讚2017/03/23 06:00