猿隊季前分析》大王扛主砲 「猿」助投手

王柏融（資料照）

上季受到傷兵所苦，Lamigo桃猿隊不僅和3連霸無緣，戰績還墊底，今年不少傷兵回歸，現階段野手群僅郭嚴文、藍寅倫趕不及開季，今年桃機合作，喊出「捷Speed」口號，期望賽場上也傳出捷報。

猿隊主力打擊群包括年度MVP王柏融、林泓育、陳俊秀、朱育賢等強打者，以及傷癒復出的外野手詹智堯、鍾承祐，打線火網串聯。因應二壘手郭嚴文受傷，總教練洪一中說，工具人余德龍移防二壘可能性大，至於小將梁家榮進步很多，有機會競爭先發三壘手。

相較之下，洪總較擔心投手群，尤其是先發陣容。今年洪總本看好新秀左投劉昱言，但他又因手肘發炎掛傷號，洪總決定讓林樺慶扛一席，前4號分別是3位洋投賽格威、道恩斯、史博威和左投王溢正。

讓教練團困擾的是，道恩斯、史博威2位洋投熱身賽狀況都欠佳，二軍的老洋投銳也尚在調整中，洪總坦言，現階段能先發的就5人，開季且戰且走。

去年中繼、後援2項數據都達雙位數的陳禹勳，今年擔任終結者，林柏佑、黃偉晟等人都是勝利組後援，唯目前一軍牛棚左投僅老將林英傑1人，鄭承浩尚在二軍調整。

●關鍵人物：王柏融

去年王柏融繳出稱霸聯盟的打擊成績，打擊率0.414、完成單季200安、同時全壘打和盜壘都突破20次，堪稱是夢幻般的一季。今年王柏融簽下5年長約、首年月薪50萬的優渥新約，顯見球團對他的重視。王柏融熱身賽身體微恙，開季後能否以健康身體扛起整季的攻擊重擔，攸關猿隊重回台灣大賽、甚至問鼎6年來第4冠的命運。

（記者林宥辰）