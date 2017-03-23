羽壇「王祖賢」 讚小戴天分高

王適嫻（取自勝利官網）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕擁有羽壇王祖賢稱號的中國退役球后王適嫻，日前與台灣運動品牌VICTOR簽約，近日她談到對現任世界球后戴資穎的想法，她稱讚小戴是「天分型球員」，球感很好。

27歲的王適嫻去年因落選中國奧運國家隊，選擇退役，她的男友諶龍則幫她一圓奧運夢，奪下奧運金牌，退役後的她卸下中國隊品牌束縛，她今年加入VICTOR大家庭，目前效力江蘇勝利隊。

最新世界女單前五名獨缺中國金釵，王適嫻認為，要再給年輕選手時間，讓她們去成長，看到年僅22歲的戴資穎登上球后寶座，她表示，戴資穎失誤減少很多，出手更合理，她是屬於進攻取向的球員，處理球方面，細節也比以前進步。

戴資穎生涯與王適嫻交手12次，戰績5勝7負，小戴則不再有「恐中症」，去年一口氣拿下對戰三連勝，更在印尼超級賽寫下先後扳倒中國三花李雪芮、王儀涵與王適嫻的個人紀錄。