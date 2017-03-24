騎士踢館金塊 砸了冠軍招牌

騎士上季奪冠陣容本季首度合體，卻輸給金塊，詹姆斯認為球隊防守出了問題。（美聯社）

奪冠陣容 今年首度合體

騎士厄文（右）昨攻下全隊最高33分，仍無力回天。中為T.湯普森。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕騎士上季奪冠主要陣容今年首度合體，「大帝」詹姆斯、T.湯普森、厄文、洛夫與J.R.史密斯，昨作客丹佛一同先發上陣，卻遭金塊狠砸，終場以113：126輸球，東部龍頭寶座搖搖欲墜。

騎士洛夫呆坐板凳看著球隊輸掉比賽。（美聯社）

厄文攻下全隊最高33分，詹姆斯進帳18分，但單場失126分，防守顯然不夠力，詹姆斯認為，球隊防守韌性不足，每個人都要再多付出一點。

金塊中鋒約基奇（左）昨對騎士拿下16分、10籃板，教練稱讚有加。（今日美國）

金塊打爆騎士禁區

金塊在籃下狂得70分，打爆騎士禁區，詹姆斯表示，對手打出一場精彩比賽，但騎士體能、球的轉移各方面都不到位，完全被擊倒。

金塊中鋒約基奇拿下16分、10籃板，教練馬龍稱讚他打得很積極，「不管是對勇士、騎士或是塞爾提克，約基奇都沒有退縮。」金塊昨7人得分突破雙位數，後衛哈里斯21分為全隊最高。

昨天歸隊的W.錢德勒繳出18分，也成功鎖住詹姆斯，馬龍表示，錢德勒11天沒打球，但他立刻進入狀況，幫助球隊抵抗詹姆斯。

騎士近10場吞6敗，目前戰績46勝24負，僅領先塞爾提克1場勝差，上季同時期騎士戰績是50勝20負。厄文表示，這樣比較並不公平，只希望球隊季後賽時保持健康，他相信全隊會再團結一心，他並不擔心隊友狀況。