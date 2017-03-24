「百分百」大三元 魏少開先河

雷霆魏斯布魯克（右）的第35次大三元，是投籃和罰球命中率百分百的完美大三元，榮膺聯盟第一人。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕已習慣用大三元寫日記的雷霆後衛魏斯布魯克，昨對七六人之戰締造單季35度大三元，特別的是，他投籃、罰球命中率百分百，生涯首次繳出完美大三元，也榮膺聯盟第一人，終場雷霆以122：97收下跨季對戰16連勝。

魏少昨貢獻18分、11籃板與14助攻，6次出手投籃與6罰全數命中，寫下命中率百分百，賽後得知自己是聯盟第一人，愣了幾秒，拉長音回應：「哇，真是有趣的數據。」他認為，看了影片檢討後做出好的出手選擇，可幫助提升命中率。

雷霆本季僅剩11場比賽，魏少距離「大O」羅伯森保持的聯盟大三元紀錄還落後6次，但能否以平均大三元數據結束例行賽，ESPN認為機率高達97%。