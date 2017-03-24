自由車環台賽》後天為台灣而衝 前勁不畏寒

台灣前勁車隊積極備戰環台賽。（720armour運動眼鏡提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2017國際自由車環台賽週日將在台北市站點燃戰火，唯一由台灣本土車手組成的台灣前勁洲際車隊，挾著地主優勢，將力拚團體成績前六，教練徐瑞德表示，車手從11月底就投入訓練，從9名車手中挑出菁英，這次有備而來。

前勁車隊是環台賽中唯一由本土車手組成的車隊。（720armour運動眼鏡提供）

相隔4年再度參加環台賽，前勁洲際車隊由陳建良、陳建州、楊武興、俞辰憲和黃冠霖聯手出擊，5人各有所長，其中陳建良屬衝刺型選手，將擔綱台北市和屏東縣站主將；全能型的楊武興則扮演活棋，負責助攻手的角色；俞辰憲和黃冠霖兩名爬坡好手，則將在中長爬坡路線大顯身手。

2017自由車環台賽逐站資訊

去年代表RTS車隊的俞辰憲，今年二度挑戰環台賽，他表示，今年訓練量遠大於以往，每一站都至少騎過4次，熟悉路線將是地主最大優勢，尤其家裡住在北投，新北市站的路線更是從小練到大，去年拿下台灣第一、總排名第28，今年盼能更上層樓。

前勁車隊選手感情融洽，互相砥礪是熬過艱苦訓練的最大動力，俞辰憲透露，車隊訓練風雨無阻，台灣冬季天氣濕冷，多次下大雨、溫度又低，踏出家門感到天寒地凍，但隊友沒有退縮，仍硬著頭皮苦練，希望能收到成效。

前勁車隊不畏低溫苦練，盼衝出佳績。（俞辰憲提供）