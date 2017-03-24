Dell比洞錦標賽》為陪癌末母 戴伊打6洞就退賽

為了陪伴時日不多的母親，澳洲前球王戴伊（右）只打了6洞就決定退賽。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕 為了陪伴癌末的母親，澳洲前球王戴伊昨在WGC-Dell Technologies比洞錦標賽預賽第1天，只打了6洞就決定退賽。

第3種子戴伊昨與美國培瑞茲交手，心裡掛念著即將動手術治療肺癌的母親，打到第6洞培瑞茲領先3洞，戴伊決定退賽。他淚眼解釋，「我的母親來美國一陣子了，她得了肺癌，經歷的痛苦實在很難體會。」

戴伊表示，年初母親在澳洲確診肺癌末期，可能只剩最後1年，他決定把媽媽帶來美國接受治療，週五將動手術。他說：「我12歲的時候，父親就因胃癌離世，我已經歷過1次，知道那是什麼感覺。」

Dell比洞賽首日，前4種子只有D.強森打得較順手，開賽前3洞連續抓鳥，領先辛普森3洞，只打了15洞就以剩3洞贏5洞拿下預賽首勝。

第2種子麥克羅伊與凱德森一路激戰，打完15洞仍舊平手。凱德森在第16洞長洞抓鳥，小麥卻錯失不到2呎的博蒂。隨後凱德森又在第17洞短洞開球上果嶺只剩3呎，小麥又沒推進博蒂，凱德森剩1洞贏2洞，爆出首日最大冷門。

第4種子松山英樹與美國老將佛瑞克纏鬥不休，松山英樹3度領先都被扳平，最後和局收場。