SBL爭冠》裕隆達欣 暌違7年再廝殺

籃協秘書長李一中希望球迷揪團共襄盛舉。（左二，資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕第14季SBL進入最後高潮，明晚起將由達欣、裕隆展開7戰4勝制角逐，這也是兩支老牌勁旅暌違多年再度爭冠，勢必在新莊體育館碰撞出精彩火花。

李一中︰季後賽票房成長 冠軍戰會更旺

籃協秘書長李一中表示，「季後賽票房確實有成長，相信冠軍戰人氣會更旺！歡迎球迷朋友前來捧場。」

李一中表示，新莊體育館約可容納6500人，目前門票已大約售出2500張，近來各界詢問度高，又適逢週末假期，他對冠軍戰前兩場的票房頗具信心。

李一中還透露，成軍逾半世紀之久的裕隆男籃，自2012年冠名新北市後，首度重返SBL爭冠舞台，屆時可望總動員，發揮另類「地主優勢」搶得好彩頭。

為炒熱SBL本季壓軸秀，當年一手催生的前體委會主委林德福，週六晚間也將以新任體育署長身分「回鍋」現身球場，擔任「龍爭虎鬥」的首戰開球貴賓。李一中認為，林德福經驗豐富，又有許多想法和點子，相信在新署長輔導協助下，下季SBL將突破瓶頸，展現全新風貌。