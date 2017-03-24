裕隆》挑戰5冠王 改寫聯盟紀錄

呂政儒（資料照）

〔記者卓佳萍／台北報導〕老牌勁旅裕隆相隔7年再度闖進SBL總冠軍賽，明天將遭遇頭號種子達欣，全隊上下不緊張，全力拚戰，目標重返榮耀，獻給球迷與老闆。

賀夫（資料照）

教頭自估戰到最後4：3勝出

7年前裕隆在總冠軍賽以4：2扳倒達欣封王，已有4冠在手的他們將挑戰「五冠王」，盼改寫聯盟最多冠紀錄。

聯盟第一、二種子捉對廝殺，裕隆教頭魏永泰預估，他們會戰到最後，以4：3勝出，雖然延長戰線對體力將是一大考驗，但球員體能都維持得不錯，他並不擔心。

達欣雖擁有身高優勢，魏永泰表示，賀夫也是很出色的洋將，搭配本土射手的外線發揮，他們不是沒有機會，能否封王取決於球員臨場心態，內心是否想拚。

裕隆本週專注備戰，每天觀看影片剪輯分析，晚間操兵，明天即將開戰，魏永泰透露，太久沒打冠軍賽，也有很多人沒參與過決賽，大家都很興奮，團隊氣氛很不錯。

裕隆集團執行長嚴凱泰與妻子陳莉蓮四強賽曾親臨板橋體育館觀戰，魏永泰表示，老闆沒有給大家壓力，他不斷鼓勵大家，讓球隊萌生使命感，希望裕隆老球迷再回到球場看球，一起見證榮耀。