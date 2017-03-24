鋒哥接副領隊 劉志昇︰拉高棒球人層次

圖為興農牛隊領隊劉志昇（中）當年與旅日歸國投手姜建銘（左）和業餘好手林益全（右）簽約合照。 （資料照）

球員出身 前牛領隊經驗談

〔記者羅志朋／新北報導〕曾任興農牛領隊的劉志昇，以過來人經驗認為，陳金鋒擔任富邦副領隊不僅為個人，也為棒球人打拚，若成功，未來將有更多教練、球員轉任職業球隊專業經理人，棒球人層次就會拉高。

剛接第一週 快哭出來

劉志昇職棒早期曾任多隊投手教練，2007至2010年擔任興農領隊、副領隊，他回憶：「從教練改當行政職，剛接第一個禮拜快哭出來，事情繁雜且壓力很大。」

褪下球衣、改穿西裝，劉志昇表示，陳金鋒棒球專業領域不需擔心，關鍵在於他如何扮演好球團高層與教練球員之間的溝通、協調角色，還要了解老闆思維是什麼，「球團行政職有很多眉眉角角，必須虛心學習且處事圓融。」

很多人說換了位置就換了腦袋，劉志昇認為，角色不同，想法本來就要不一樣，以前陳金鋒當球員只要顧好自己的成績就好，現在當副領隊，想的應是整體而非個人，心態也要調適。

心態要調適 不要怕失敗

看到陳金鋒當富邦副領隊、馮勝賢接任中職秘書長，劉志昇認為這是好事，畢竟棒球人更清楚球界需要的是什麼，他說：「過程中會很辛苦，但不要怕失敗，認為對的事就去做。」