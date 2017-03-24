統一獅季前分析》速度野球 獅拚腳力
2017/03/24 06:00
統一獅陳傑憲。（資料照）
今年分析
自2013年奪冠後，統一獅已連續3年無緣爭王，今年由新上任的代總教練黃甘霖領軍，他說：「獅隊強調速度野球和小球戰術，要打出和其他3隊不一樣的球風！」
黃甘霖在球員時代就跑出盜壘王5連霸，在1月開訓時就宣告「盜壘獅」時代來臨，「中信兄弟的強攻我們也許比不上，但我希望能靠團隊的力量帶給對方投手壓力。」
從「甘蔗」變「蔗總」，黃甘霖希望和球員間能像朋友一般相處，也一再強調球員不分大小牌，會給每位球員公平競爭的機會。像今年開季首戰的先發打序就有亮點，25歲的莊駿凱打第9棒，是他生涯首次開季就在一軍，且還躍上先發打線。
至於一度因小傷恐趕不上開季的「武神」潘武雄，目前確定傷勢無礙，仍屬意由他扛下第4棒；去年樹立24轟新人障礙的鄭鎧文，則擔任第5棒右外野手，他也期許本季被三振數要降至80次以下。
在投手方面，原是開幕戰先發人選的潘威倫，因經典賽返台後仍需調整，開季從二軍出發，將從新洋投福瑞多和21歲土投林子崴之中，擇一擔任首戰先發。今年加盟獅隊的老將陽建福開季也在二軍，「嘟福連線」要再等等。
後援方面，期待王鏡銘、陳韻文和新洋投狄馬克能共組勝利方程式。
關鍵人物：陳傑憲
在台日對抗賽表現優異的陳傑憲，將扛下獅隊游擊大關，也成為本季的關鍵因子。蔗總特別重視中線守備，希望能固定二、游和中外野守備人選，目前將交給林志祥、陳傑憲和羅國龍，其中陳傑憲備受期待，「如果游擊穩定下來，我相信球隊會很好。」
（記者倪婉君）
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