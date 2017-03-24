神童操盤4年 健行奪UBA霸權

劉孟竹檔案

記者林岳甫／專題報導

健行科大董事長彭壽春（牛仔襯衫者）與校長李大偉，奪冠後也開心與大夥合影。（健行科大提供）

健行科大籃球隊替學校收下首座UBA冠軍，長期贊助的國光電力昨特地為球員舉辦「奪冠慶功宴」。（劉孟竹提供）

劉孟竹籃球魂 催生新球隊

成軍僅4年的健行科大，在總教練劉孟竹（中）帶領下，勇奪UBA男子公開一級冠軍。（資料照，記者陳志曲攝）

劉孟竹二○○八年擔任健行兼任講師，期間最高紀錄是一週得至七所大專院校上課；二○一三年他興起成立球隊的想法，在許多老師幫忙下，校方也樂觀其成，他正式接掌兵符，也轉任學校專任講師，揮別流浪教師生涯，專心投入球隊訓練。

劉孟竹說：「我當時是能仁家商助理教練，許多球員高中畢業，在大學就出現肥、胖、腫狀況，才希望能讓高中球員在健行同樣接受正規訓練，重點是課業也不能落後別人。」

不只集中住宿 還會管課業

在此信念下，健行練球分量勝過許多大學，球員還得集中住宿，成為大專籃壇典範。

健行在一○二學年首度挑戰公開二級，陣中有來自能仁的黃泓瀚、李昆與，以及松山高中蔣喬安、基隆商工羅育紘等人，外界卻看衰，直言：「這支球隊真的還會有第二年嗎？」畢竟健行知名度不高，很多人甚至不知道校區就在桃園中壢火車站附近。

曾被外界看衰 有第二年嗎?

不過，命運捉弄人，健行八強提前中箭落馬，無緣成軍首年就登上一級戰場，憶及這段往事，劉孟竹表示：「這是個很殘酷教訓，到現在，我還是會想到那時輸球的畫面，簡直是世界末日！」

還好家長不斷給予鼓勵，校方也未解散球隊，加上HBL一○二學年助能仁完成二連霸的簡祐哲、劉人豪、陳冠毅等人決定前來助陣；健行在一○三學年以全勝之姿晉升一級，隔年就贏得殿軍，本屆更上層樓在冠軍戰力退傳統強隊台師大，僅花四年即登頂，寫下歷史新頁。

籃球隊創佳績，提升健行科大知名度，各界鼓勵與贊助也不斷湧入，身為冠軍教頭的劉孟竹仍不敢居功，「最感謝的是大力支持球隊的學校董事長彭壽春與李大偉校長，當然還有球員與家長的努力，冠軍榮耀是屬於大家的。」