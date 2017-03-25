小牛拚季後賽 小柯瑞衝23分

小柯瑞（中）昨狂砍全場最高23分，是小牛擊敗快艇的功臣。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕不讓老哥專美於前，小柯瑞昨在達拉斯主場逞威，狂砍全場最高23分，加上快艇悍將葛瑞芬讀秒階段被抄球，瑞迪克0.9秒三分球也失手，終場小牛就以97：95驚險贏球，力保季後賽生機。

小牛巴恩斯（後）在讀秒階段抄掉葛瑞芬（前）的球，毀掉快艇反攻契機。（美聯社）

柯瑞弟手感發燙，首節3投全中獨取8分，之後火力持續維持，第4節關鍵時刻，又與巴恩斯打出6：2的超前攻勢，成為贏球功臣，也把只得15分、外加4失誤的「艇長」保羅給比下去。

這是小牛本季第2次撞沉快艇，戰績31勝40負在西部暫居第10，與老八金塊還有3場勝差，最後11場仍有機會咬上。

快艇絕殺逆轉不成，3連勝中止，總教練瑞佛斯無奈說：「戰術有執行出來，進球或不進，我們都得接受結果。」快艇43勝30負在西岸屈居老五。

有趣的是，第3節小牛後衛巴瑞亞與葛瑞芬發生肢體碰撞時，卻是大個子的葛瑞芬被狠狠推倒在地，矮一截的巴瑞亞反而領到二級惡性犯規直接出場。