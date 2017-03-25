1000安200盜100觸身球 王勝偉挑戰另類大三元

彭政閔只差33分，就能完成1000得分。 （資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中職例行賽今天點燃戰火，本季有許多個人紀錄可望達成，以中信兄弟王勝偉挑戰千安、200盜和100次觸身球的「另類大三元」紀錄最受矚目。

潘威倫只要再投出4次三振，就能進入千K俱樂部。 （資料照，記者黃志源攝）

王勝偉於2007年底加盟兄弟，去年球季結束行使自由球員權利，今年宣布續留，並簽下兩年複數年約，本季月薪38萬、明年42萬。他9年職業生涯累積977安、176盜，今年千安達陣應不成問題，拿過3次盜壘王的他，若加把勁，達成200盜也可期待，中職史上僅黃甘霖、林易增、彭政閔生涯超過200盜。

王勝偉已挨95次觸身球，被戲稱「萬磁王」。（資料照，記者林正堃攝）

值得一提的是，王勝偉已挨95次觸身球，被戲稱「萬磁王」，若再挨6次觸身球，就可超越陳瑞昌的百觸，成為聯盟第一人。

本季中職個人可望達成大紀錄與另類紀錄

潘武雄、林泓育盼千安

另外，潘武雄、林泓育各累積909安、904安，也有機會和王勝偉攜手進入千安俱樂部；潘武雄、周思齊生涯各敲出84轟、93轟，若兩人維持去年高效率全壘打產量，可望達成百轟。

彭政閔

千分到手有機會

兄弟老將彭政閔和林智勝，生涯分別累積965打點、962打點，可望繼張泰山之後，再有打者敲下千分打點；彭政閔也只差33分，就能完成1000得分，同樣是泰山後第二人。

潘威倫預約千K俱樂部

投手部分，潘威倫只要再投出4次三振，就能進入千K俱樂部，成為繼勇壯1286K後的第二人；不過，潘威倫若再挨14轟，將超越勇壯挨110轟的中職不名譽紀錄。而陽建福若再吞2敗，將超越勇壯的85敗，躍居中職史上敗投王。

聯盟紀錄部分，去年出現603轟、打擊率0.308、防禦率5.95皆是中職新紀錄，今年比賽用球仍是華櫻990，各項投打數據是否會再飆高，值得關注。