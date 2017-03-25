1000安200盜100觸身球 王勝偉挑戰另類大三元

2017/03/25 06:00
彭政閔只差33分，就能完成1000得分。 （資料照，記者林正堃攝）彭政閔只差33分，就能完成1000得分。 （資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中職例行賽今天點燃戰火，本季有許多個人紀錄可望達成，以中信兄弟王勝偉挑戰千安、200盜和100次觸身球的「另類大三元」紀錄最受矚目。

潘威倫只要再投出4次三振，就能進入千K俱樂部。 （資料照，記者黃志源攝）潘威倫只要再投出4次三振，就能進入千K俱樂部。 （資料照，記者黃志源攝）

王勝偉於2007年底加盟兄弟，去年球季結束行使自由球員權利，今年宣布續留，並簽下兩年複數年約，本季月薪38萬、明年42萬。他9年職業生涯累積977安、176盜，今年千安達陣應不成問題，拿過3次盜壘王的他，若加把勁，達成200盜也可期待，中職史上僅黃甘霖、林易增、彭政閔生涯超過200盜。

王勝偉已挨95次觸身球，被戲稱「萬磁王」。（資料照，記者林正堃攝）王勝偉已挨95次觸身球，被戲稱「萬磁王」。（資料照，記者林正堃攝）

值得一提的是，王勝偉已挨95次觸身球，被戲稱「萬磁王」，若再挨6次觸身球，就可超越陳瑞昌的百觸，成為聯盟第一人。

本季中職個人可望達成大紀錄與另類紀錄本季中職個人可望達成大紀錄與另類紀錄

潘武雄、林泓育盼千安

另外，潘武雄、林泓育各累積909安、904安，也有機會和王勝偉攜手進入千安俱樂部；潘武雄、周思齊生涯各敲出84轟、93轟，若兩人維持去年高效率全壘打產量，可望達成百轟。

彭政閔

千分到手有機會

兄弟老將彭政閔和林智勝，生涯分別累積965打點、962打點，可望繼張泰山之後，再有打者敲下千分打點；彭政閔也只差33分，就能完成1000得分，同樣是泰山後第二人。

潘威倫預約千K俱樂部

投手部分，潘威倫只要再投出4次三振，就能進入千K俱樂部，成為繼勇壯1286K後的第二人；不過，潘威倫若再挨14轟，將超越勇壯挨110轟的中職不名譽紀錄。而陽建福若再吞2敗，將超越勇壯的85敗，躍居中職史上敗投王。

聯盟紀錄部分，去年出現603轟、打擊率0.308、防禦率5.95皆是中職新紀錄，今年比賽用球仍是華櫻990，各項投打數據是否會再飆高，值得關注。

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