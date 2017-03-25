開季26人名單 獅隊5亮點

林航。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒28年今天展開，各隊昨向聯盟提報開季26人名單，以統一獅有5個亮點最令人驚豔，其次是中信兄弟有4張新面孔，包括從戰力外測試會吸收的前桃猿洪宸宇。

林威志。（資料照，記者廖振輝攝）

獅隊26人名單中有11位投手，最吸睛的是林威志、林航，兩人各於去年季中選秀會第6、7輪被指名，尚無一軍出賽紀錄就進入開季名單；野手方面，前年季中選秀會第5、10輪指名蔡奕玄、莊駿凱，生涯都是首次開季從一軍先發，莊駿凱明天還將先發守外野打第9棒。

2013年U18世青台灣隊三壘手楊家維，2014年季中選秀會第2輪被獅隊指名，原本備受球團期待，不料剛入隊就被診斷出罹患腎臟病，在家療養超過一年沒有碰球；今年春訓歸建全程參與，生涯首次進入開季名單。

11人進職棒未逾3年

獅隊因應潘威倫、陽建福、高國慶、劉芙豪4位老將先在二軍調整，開季26人名單展現年輕化企圖，多達11人是進職棒不超過3年的球員，42％比例高居4隊之冠。

兄弟26人名單中有12位投手，兩張新面孔是去年只在一軍出賽1場的歐耀宗，以及去年只在猿隊一軍出賽2場、季後經戰力外測試會轉隊的洪宸宇。野手方面，熱身賽打擊火熱的曾陶鎔、去年季中選秀會第2輪指名的詹子賢，都是首次開季從一軍先發。

林英傑去年季後被兄弟釋出後轉戰猿隊，今年是他繼2012年後，再次從一軍開季，被定位為牛棚功能性左投；2014年季後因車禍受傷的朱俊祥，經過兩年的復健與調整，去年季末終於復出，今年是他進職棒5年來首次從一軍出發。猿隊主力三壘手林智平則因薪事未定，開季仍在二軍。