甩掉經典烏龍 林晨樺上緊發條

林晨樺。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕相隔兩年再次進入開季一軍名單，林晨樺自認狀況與信心都比前兩年好，首要之務是避免2015年季初體能迅速下滑的歷史重演，對於本屆經典賽暴傳一壘的烏龍球，他倒是平常心看待。

林晨樺2013年以15勝勇奪年度勝投王，隔年銳減至1勝，剛登上進入職棒第一個高峰，隨即陷入生涯最大低潮；季後被球團選派參加澳洲聯賽，一度找回投球信心，不料開季不到一個月，就因防禦率破10而被下放二軍。

林晨樺指出，那年球季結束就去澳洲，返台後再接隔年球季，幾乎沒有休息，開季後體能很快就崩盤，怎麼調都回不來。今年因參加經典賽，球季提前啟動，兩年前的經驗正好是借鏡，返台後特別注意體能控管，希望把經典賽的信心與氣勢帶進球季。

林晨樺在對以色列7局上滿壘時，迅速下投手丘處理突襲短打，接球後立刻轉身傳一壘，不料一壘手林益全已趨前，二壘手林智勝也沒補位，球一路滾到外野，這個失誤讓台灣隊多丟3分。

林晨樺表示，當天賽後既失落又自責，整晚都睡不好，隔天重新回想，既然事情已過去，心情並未受影響，就當作是個難得的經驗。