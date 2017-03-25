春訓初登板 宋文華飆151 感謝郭賢拜

宋文華（左）感謝學長郭泓志（右）的指點與鼓勵。 （Vamos Sports翊起運動提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在賢拜郭泓志前天出賽後，20歲右投宋文華昨在教士小聯盟春訓初登板，還飆出94英里（約151公里）速球；宋文華感謝郭泓志的指導，郭泓志則面臨關鍵期，要看能否拚到至少2A以上層級出發。

宋文華昨面對高階1A的打者，投1局15顆球，被敲出2支安打，還送出1次三振。他在個人社群平台IG上表示，好久沒有比賽的感覺了，現在就好好調整，準備下次比賽。

去年7月加盟時，宋文華在教士主場受訪表示，「我算是來到球隊的第一個亞洲人，也是以台灣的身分，我一定不是最後一個，希望有更多人更努力打球，一起來這個地方。」結果今年2月，小宋就多了一位傳奇隊友，也就是他口中的「大前輩」郭泓志，獲得不少建議和指導。

郭泓志已出賽4、5場，前天登板則飆出93英里（約150公里）速球，但目前正值小聯盟開始釋出球員階段，他必須證明自己還可以投，才能在4月初小聯盟開季時分發到球隊出賽。