瓊斯酸言掀「波」 莫里納要求道歉

瓊斯（中）在奪冠後的發言，惹毛波多黎各。（資料照，法新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕美國隊前天以8：0擊退波多黎各，摘下隊史經典賽首冠，外野手瓊斯賽後發言卻惹毛波多黎各，陣中「四朝元老」莫里納要求他向民眾道歉。

莫里納要求瓊斯向波多黎各道歉。（資料照，今日美國）

波多黎各連兩屆屈居亞軍，與美國的戰火則持續延燒，起因為瓊斯在奪冠後透露，賽前獲知波多黎各已準備好封王計畫，包括慶祝遊行、冠軍T恤，因而激起大家動力。

「這讓人不太舒服，所以我們做了該做的事，全力奮戰，為美國抱回冠軍。」瓊斯說法也獲麥卡琴附和，「聽說他們訂好回去遊行的機票，燃起我們鬥志。」

但其實，波多黎各無論是否奪冠，都會返鄉慶祝，並感謝全民支持，也希望為近年動盪不安的社會帶回好消息，因此莫里納砲轟瓊斯，搞不清楚狀況就亂講話，應向波多黎各人民道歉。「瓊斯不該嘲笑我們所做的準備。」莫里納說：「大家都想贏，他卻不知道這對我們同胞的意義有多大。」